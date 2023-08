Bezpieczny kredyt 2% – kilkaset wniosków z wkładem własnym powyżej 50 procent

Wśród złożonych wniosków dominowały bardzo długie okresy spłaty, czyli od 30 do 35 lat. Taka sytuacja dotyczyła aż 49 proc. wniosków kredytowych. Dla porównania dla zwykłych kredytów hipotecznych, złożonych za pośrednictwem Expandera w pierwszym półroczu 2023 r., takie okresy spłaty dotyczyły 38 proc. wniosków.

- Widać więc, że w przypadku uczestników programu „Bezpieczny kredyt 2%” długie okresy były wybierane znacznie częściej — mówi przedstawiciel Expandera. I tłumaczy, że jego zdaniem to również efekt tego, jakie osoby wnioskują o preferencyjny kredyt. - Bo dla młodych kredytobiorców kluczowa jest jak najniższa rata, na co wpływa nie tylko dopłata, ale także długi okres spłaty. Dla przykładu przy „Bezpiecznym kredycie 2%” na kwotę 300 000 zł i okresie spłaty 35 lat pierwsza rata wyniesie 1 214 zł. Z kolei przy okresie 20 lat spłaty byłoby to 1 750 zł, a więc aż o 535 zł więcej. Gdy kariera zawodowa takiej osoby się rozwinie i wzrosną dochody, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki kredyt nadpłacić i tym samym skrócić okres spłaty.