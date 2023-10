Bezkompromisowa Pogoń Szczecin ponownie zagra w Gliwicach. Piast lubi remisy w PKO Ekstraklasie

Cztery zwycięstwa w ostatnich pięciu spotkaniach sprawiły, że Pogoń poszybowała w górę tabeli. Portowcy do lidera, Śląska Wrocław, tracą pięć punktów. Z kolei swojego piątkowego rywala, Piasta, wyprzedzają w PKO Ekstraklasie tą samą różnicą - pięciu oczek. Po dwóch tygodniach i przerwie na grę reprezentacji Portowcy wracają na Górny Śląsk - do Gliwic. Czy drugi kolejny występ na tym samym stadionie może pomóc Pogoni?

- Nie wiem, czy to pomoże - mówi trener Jens Gustafsson na przedmeczowej konferencji prasowej. - Z Ruchem była świetna atmosfera, znamy szatnie, murawę. Inaczej patrzę na to, co może nam pomóc. Jesteśmy świadomi mechanizmu, który powoduje, że gramy świetnie i słabo. Musimy zrobić wszystko, by grać na tym najwyższym poziomie. To jest ważniejsze niż to z kim i gdzie będziemy grać. Wiemy więcej o sobie, wiemy, co mamy robić. Nie możemy akceptować gorszej gry.