Bezinwazyjna terapia tlenowa. Dotleń się na zdrowie

Terapia jest bezinwazyjna i w zasadzie… przyjemna. Polega na wejściu do przestronnego pomieszczenia na określony czas – najczęściej 2 godziny i oddychaniu odżywczym powietrzem. Odżywczym, bo jego wartościowe produkty w komorze to ok. 40% tlenu, 2% dwutlenku węgla i 0,5% wodoru, oraz podwyższone ciśnienie do 1500 hPA. Wszystkie te elementy wspólnie wpływają na spowolnienie procesów starzenia się organizmu, a także na poprawę ogólną stanu zdrowia.

Podczas sesji można czytać książkę, przeglądać media społecznościowe, a nawet wstać, by rozprostować nogi. - Z miesiąca na miesiąc mamy coraz więcej zadowolonych klientów, którzy polecają Normobarię swoim znajomym i rodzinie – wyznaje manager AX MED Normobaria Małgorzata Kowalczyk. – Działamy w Szczecinie już od przeszło roku, ale zauważamy, że przyjeżdżają do nas osoby spod miasta.

Firma oferuje atrakcyjne ceny oraz możliwość korzystania z karnetu na terapię jednocześnie przez więcej niż jedną osobę. Karnety są bezterminowe. Do tego stali klienci mogą liczyć na dodatkowe rabaty.