„Beksa”, nowa czytelnicza pozycja szczecińskiego autora już dostępna

Przestępcza przeszłość obu bohaterów prowadzi ich losy ku sobie, lecz to kobiety biorą w ich imieniu rewanż na rzeczywistości. Akcja pozornego kryminału przeplata się z opisami choroby psychicznej i terapii, a zakończenie zmusza do odpowiedzi na niewygodne pytania.

- Moje pomysły na historie biorą się zawsze z obserwacji - wyjaśnia Marcin Grzelak. - W przypadku „Beksy” było podobnie. Najpierw zobaczyłem na jednym ze szczecińskich parkingów postać ogromnego mężczyzny, przewożącego na niebotycznie opakowanym skuterze cały swój dobytek, potem nadałem mu imię, wymyśliłem stojącą za nim historię i sprowadziłem jego losy do Szczecina. Następnie zaś skojarzyłem jego losy z młodym szczecińskim gangsterem, który na co dzień z racji swojej profesji bije ludzi, a wieczorami chowa się w kącie swojej kuchni i płacze. Książka tylko pozornie jest o mężczyznach: o tym co zrobił im patriarchat, o tym, dlaczego płaczą w ukryciu, dlaczego krzywdzą kobiety.