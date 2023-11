Będzie łącznik Trasy Północnej z gminą Police. To otwiera nowe możliwości

Dodajmy, że trzeci etap Trasy Północnej ma liczyć około 5 kilometrów, będzie przebiegał od ulicy Łącznej, by niewielkim łukiem dojść w okolice ul. Szosy Polskiej. Przetarg na wspomnianą inwestycję ma być ogłoszony w ciągu 9 miesięcy. Budowa zajmie około dwóch lat. Szczecin otrzymał na realizację inwestycji - w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - 250 mln złotych. Łącznik z gminą Police jest ważny z racji budowy obwodnicy Polic. W tym tygodniu zostanie podpisana umowa z wykonawcą na projektowanie i wykonanie wspomnianej arterii. Zgodnie z planami jej realizacja ma być zakończona do listopada 2028 roku.

- Szczecin zgodnie ze swoimi deklaracjami oraz od dawna znanym planem doprowadzi budowę Trasy Północnej do ul. Szosa Polska. W planach zaszła jedynie mała zmiana polegająca na wyprowadzeniu jezdni w standardzie Trasy Północnej (tj. dwa pasy ruchu w każdą ze stron) w kierunku Polic. Umożliwi to sąsiedniej gminie wpięcie się w ten układ. Oczywiście o ile taka będzie wola - powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

W tle budowy obwodnicy Polic jest protest niemal 600 mieszkańców, którzy są przeciwni budowie drogi przez Park Leśny Mścięcino. Ich petycja trafiła do Urzędu Miejskiego w Policach. Zdaniem protestujących nie ma racjonalnych przesłanek dla lokalizacji drogi z drastyczną ingerencją w środowisko. Co na to prezydent Szczecina?