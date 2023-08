Bartosz Klebaniuk, bramkarz Pogoni Szczecin: Musimy wyciągnąć wnioski i wrócić do Europy

Bramkarska „jedynka” w Pogoni Dante Stipica wciąż leczy uraz szyi, który odniósł na ostatnim treningu przed rewanżem z Linfield FC. Od tamtego spotkania broni Bartosz Klebaniuk. W Gandawie wypadł źle, ale w rewanżu ratował kolegów w trudnych sytuacjach.

Po meczu Bartosz Klebaniuk opowiedział o swoich przemyśleniach.

O meczu z Gent i swojej postawie

Był to bardzo wyjątkowy mecz dla mnie, bo przede wszystkim sobie miałem do udowodnienia, że występ w Gandawie to był przypadek przy pracy, jakiś gorszy dzień. Chciałem pokazać, że mam umiejętności i jestem w stanie pomagać drużynie. W rewanżu się to udało, więc jestem na pewno szczęśliwy. Pozostanie jednak gorycz, że odpadliśmy z europejskich pucharów. Chcemy wyciągnąć wnioski z tego i być silniejsi na kolejne lata. Z Gentem wszyscy pokazali się z bardzo dobrej strony. Skład był przebudowany, ale zawodnicy, którzy nie dostawali wcześniej szans na grę też potwierdzili, że mają jakość. Każdy na boisku był maksymalnie zaangażowany.