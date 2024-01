Bajkowa zima w Świnoujściu. Lodowe fale i śnieg na plaży [ZDJĘCIA]

Mimo środka tygodnia zimowa aura przyciągnęła na świnoujską plażę sporo spacerowiczów. To zarówno turyści oraz kuracjusze, jak i sami mieszkańcy. Słońce, śnieg, lód, mróz i błękitne niebo stworzyły idealną scenerię do nadmorskich przechadzek. Szczególnie malowniczo plaża wygląda w okolicy wiatraka, gdzie woda jest na tyle płytka, że pokrył ją lód - przy samym brzegu układający się we wzór zamarzniętych fal.