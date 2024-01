Badanie niepłodności u mężczyzn finansowane przez NFZ. Problem ten dotyka ponad milion par w Polsce

Skąd taka decyzja NFZ? Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2023 r.: "Szacunki dotyczące częstości występowania niepłodności", wynika, że około 17,5 proc. dorosłej populacji, czyli mniej więcej jedna na sześć osób na całym świecie, zmaga się z niepłodnością. W Polsce ten problem dotyka między 1 a 1,5 mln par, co stanowi aż 20 proc. społeczeństwa w wieku rozrodczym.

Od stycznia 2024 r. Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył więc finansowanie seminogramu, jednego z podstawowych badań w kierunku męskiej niepłodności.

– Seminogram jest wykorzystywany w diagnostyce niepłodności męskiej, która powinna się rozpocząć równolegle z diagnostyką kobiety - twierdzi Maciej Karaszewski, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali NFZ.

Kto może skorzystać z bezpłatnego badania nasienia? Badanie wykonuje się u pełnoletnich mężczyzn, którzy przez co najmniej 12 miesięcy bezskutecznie starali się ze swoją partnerką o ciążę w sytuacji, gdy partnerka ma mniej niż 35 lat. Kwalifikują się również mężczyźni, którzy przez co najmniej 6 miesięcy bezskutecznie starali się ze swoją partnerką o ciążę w sytuacji, gdy partnerka ma powyżej 35 lat. O skierowanie mogą się też starać mężczyźni posiadający rozpoznanie według klasyfikacji ICD-10: "N46 Niepłodność męska", których partnerka została zakwalifikowana do inseminacji domacicznej.