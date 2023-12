Autobusy będą dowoziły pacjentów szpitala przy Unii Lubelskiej przez problemy z parkowaniem

Dlatego od wielu tygodni codziennie w okolicach szpitala tworzą się ogromne korki, bo zarówno pacjenci jak i personel szpitala szukają miejsc do parkowania. Pojawiają się sygnały, że kłopoty z dojazdem mają karetki, lekarze spóźniają się do pracy i na planowane zabiegi, a pacjenci na umówione wizyty. Na bałagan skarżą się także mieszkańcy sąsiedniego osiedla. Dopiero niedawno uruchomiono bezpłatny parking przy ulicy Litewskiej. Jest oddalony od szpitala o kilkaset metrów i nieutwardzony. Po ostatnich deszczach był trudno dostępny. Zapadła decyzja, że zostanie utwardzony i ponownie zostanie uruchomiony najpóźniej w styczniu 2024 r. Parking ma być też oznaczony, bo wielu pacjentów nie ma o nim pojęcia.

Uruchomienie połączenia to skutek problemów z parkingiem pod szpitalem, który został okrojony w związku z budową nowego kompleksu szpitalnego, którego inwestorem jest PUM.

Bezpłatny autobus będzie kursował od czwartku do odwołania na trasie parking przy hali Netto Arena-szpital. Przystanek na parkingu będzie nosił nazwę „Jarzyńskiego”. Autobus będzie dojeżdżał pod główną bramę szpitala, od strony lądowiska dla heliopterów (oznaczenie przystanku „plac PCK”). Autobusy będą kursowały w dni powszednie w godz. 6.10 - 16 z częstotliwością 10-20 minut, w zależności od pory dnia. Szczegółowy rozkład jazdy (także powrotny) ma się pojawić na stronach internetowych Pomorskiego Uniwersytet Medycznego i szpitala. Niskopodłogowe autobusy będą przystosowane do transportu osób niepełnosprawnych.

W związku z deficytem miejsc parkingowych studenci odbywający praktyki w szpitalu mają parkować przy ul. Klonowica 50.

W szpitalu przy Unii Lubelskiej pracuje ok. 3 tys. osób. Oprócz nich do szpitala przyjeżdża codziennie kilkuset pacjentów.

W budowanym obiekcie sąsiadującym z okrojonym parkngiem pry ul. Unii Lubelskiej ma funkcjonować szesnaście jednostek klinicznych i dydaktycznych, m.in. Centrum Medycyny Translacyjnej i Collegium Pharmaceuticum. Znajdzie się tam 49 sal dydaktyczno-wykładowych, w tym aula na ponad 400 miejsc, a także laboratoria, poradnie dla pacjentów i garaż podziemny na ok. 600 miejsc parkingowych. Inwestycja ma być gotowa w 2026 r.