Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga Szczecin: Kilku zawodników wygląda tragicznie

Mecz z MKS King kończył w fatalnym stylu. Nie dość, że przewaga była wysoka na korzyść gości, to jeszcze gospodarze mieli problemy z trzymaniem ciśnienia. Z równowagi co chwilę wyprowadzali ich rywale, a jeszcze mieli duże pretensje do sędziów.

- Frustracja jest duża, ale też nie ma co szukać winy w innych. Musimy walczyć do końca i wierzę, że z tej złej passy wyjdziemy. Musimy ciężko trenować, wierzyć w siebie i już teraz koncentrować się na najbliższym spotkaniu. Za porażkę z MKS każdy z nas musi wziąć odpowiedzialność. Nadal mamy sporo potencjału, co w tym sezonie pokazywaliśmy w meczach Ligi Mistrzów. Trzeba to teraz pokazać w polskiej lidze – mówił Andrzej Mazurczak.

Rozgrywający Kinga w końcówce meczu był wściekły – na arbitrów, na wynik. Po kolejnym faulu trener Arkadiusz Miłoszewski zdjął go z boiska, by zawodnik ochłonął. Po chwili nerwy puściły prezesowi Krzysztofowi Królowi. Szef klubu zazwyczaj nie reaguje na boiskowe wydarzenia, choć siedzi na ławce rezerwowych. W sobotę nie mógł się powstrzymać i słusznie został wyrzucony na trybuny. Gdyby to była końcówka wyrównanego spotkania – może i można było to zrozumieć, ale wynik był rozstrzygnięty od kilku minut. Zaraz po Królu – na trybuny odesłany też został trener Miłoszewski.