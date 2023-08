Alert RCB! Silny wiatr i możliwe przerwy w dostawie prądu. Ostrzeżenie dla województwa zachodniopomorskiego

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, obecnie w całym województwie zachodniopomorskim obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W powiecie kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia.

Wzmagać się będzie wiatr, który najsilniejszy będzie na wybrzeżu, gdzie średnia jego prędkość osiągać może od 45 km/h do 65 km/h, w porywach do 100 km/h, a w zachodniej części wybrzeża do 110 km/h.