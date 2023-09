Aleja Wojska Polskiego miesiąc po otwarciu. Oto co zauważyliśmy [GALERIA ZDJĘĆ]

O żadnej chyba innej ulicy w Szczecinie nie napisano tak wiele. Aleja Wojska Polskiego była do tej pory wielkim rozczarowaniem. Choć długa, szeroka, jasna, to mieszkańcy i turyści za nią nie przepadali. Nic dziwnego, że większość lokali pod handel, świeciła pustkami.

Aleja Wojska Polskiego miesiąc po hucznym otwarciu. Jak się prezentuje?

Dlatego całkowita przebudowa od pl. Zwycięstwa do pl. Sprzymierzonych miała być ratunkiem i nowym otwarciem. W zamyśle ma być to deptak z dwoma jezdniami i ograniczeniem ruchu kołowego do 30 km/h.

Choć formalnie to jeszcze plac budowy, miesiąc temu ulicę oddano do użytku dla pieszych i kierowców. Trwają prace wykończeniowe. Ustawiane są ławki, słupki blokujące parkowanie, uzupełniane są braki w kostce chodnikowej i na jezdni. Na razie trudno przesądzić, czy pomysł na nową aleję chwyci. Można mieć wrażenie, że mamy do czynienia z czymś pomiędzy klasycznym deptakiem, a główną arterią w mieście, które aspiruje do miana nowoczesnej metropolii. Z pozytywnych zmian cieszyć może dużą liczba zieleni, ciekawie zaprojektowane ronda, czy przejścia dla pieszych. Niestety, mimo ograniczenia prędkości do 30 km/h część kierowców niewiele sobie z tego robi, jadąc zdecydowanie szybciej.