Akcja NFZ: "Jak się przygotować do jesieni?" Lepiej zapobiegać chorobie niż ją leczyć Leszek Wójcik

Zachodniopomorski oddział NFZ zorganizował w czwartek akcję profilaktyczną. archiwum gs24.pl/zdjęcie ilustracyjne

Razem z nami przygotuj się do nadejścia jesieni. Pod takim hasłem Zachodniopomorski oddział NFZ zorganizował w czwartek akcję profilaktyczną, w czasie której doradcy podpowiadali, na co warto zwrócić uwagę po powrocie z letniego wypoczynku oraz jak przygotować się do nadchodzącej jesieni.