Akademia Sztuki zainaugurowała nowy rok akademicki 2023/2024

Uroczystość rozpoczęło przemówienie inauguracyjne dr hab. Mirosławy Jarmołowicz, prof. AS, rektor Akademii Sztuki w Szczecinie.

Najważniejszym momentem uroczystości była immatrykulacja — uroczyste zaprzysiężenie studentów pierwszego roku i doktorantów.

W imieniu studentów przemówił Paweł Janicki.

- Życzę wam, żeby uczelnia nie tylko wywołała w was zmęczenie kolejną sesja egzaminacyjną, ale też świeży powiew euforii i radosnej eksploracji oraz łamania schematów. Dbajcie o siebie i innych. Akademia Sztuki jest dla was. Edukacja artystyczna wymaga często poświęcenia. Podczas waszego związku z uczelnią rozmawiajcie o tym, co was boli, ale też bawcie się tym, co was cieszy. Jako młodzi artyści zabierajcie głos - mówi Paweł Janicki.