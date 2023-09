Adelina sp. z o.o. Wszystko do domu i ogrodu

Stargardzki sklep Bricomarché to część przyjaznej klientom sieci marketów z wyposażeniem do domu i ogrodu. To nie tylko szeroki asortyment, ale też przyjazne ceny i nowoczesne rozwiązania ułatwiające zakupy.

- Naszą misją jest dostarczanie niezawodnych rozwiązań i wysokiej jakości materiałów w najlepszych cenach wszędzie, gdzie tego potrzebujesz – mówi Artur Soćko ze spółki Adelina. Prowadzony przez spółkę market Bricomarché znajduje się w dogodnej lokalizacji w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 81. - Dążymy do tego, aby z zakupów w Bricomarché zadowolony był każdy klient – dodaje Artur Soćko. Sklep oferuje wybór ponad 50 tysięcy artykułów z czterech sektorów: ogród, dekoracja, majsterkowanie i budowlanka. Co ważne, asortyment w stargardzkim sklepie jest dopasowujemy do lokalnych oczekiwań klientów. - Każdego dnia dbamy o to, aby oferowane produkty w sklepach Bricomarché były w jak najniższych cenach. Staramy się to zapewnić poprzez centralne negocjacje cenowe, a fakt, że jest nas coraz więcej pomaga w uzyskaniu jak najlepszych warunków – mówi Artur Soćko.

Klienci mają także możliwość zrobienia zakupów przez sklep internetowy – dzięki temu można zamówić dowolny produkt z całego asortymentu, a firma wyśle go pod wskazany adres. Wielu klientów bardzo sobie ceni tę możliwość i wygodę robienia zakupów w sklepie budowlanym online bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy wybrać swój sklep i przeglądać bogaty asortyment produktów dostępnych od ręki w swojej lokalizacji. Ale możliwość zrobienia zakupów online to nie wszystko. Przy stargardzkim markecie znajduje się Bricomat – to specjalne boksy, dzięki którym można odebrać zamówione produktu w dogodnym dla siebie czasie. Co ważne, w Bricomacie odbierzesz nawet produkty o dużych gabarytach, takie jak np. płyty OSB czy drzwi, co jest całkowicie unikatowe w tego typu rozwiązaniach. Bricomaty umożliwiają odbiór zamówień również w niedziele wolne od handlu czy poza godzinami otwarcia sklepu w systemie 24/7.

Jak mówi Artur Soćko, w Bricomarché zawsze można liczyć na bardzo atrakcyjne promocje. - Z gazetek ogólnopolskich dowiesz się, jakie mamy aktualnie okazje w Bricomarché, a zaglądając regularnie do najbliższego sklepu czy na stronę internetową możesz trafić na wyjątkowe promocje lokalne – podkreśla. Bricomarché to firma, która nieustannie się rozwija. Według danych GFK udziały rynkowe Bricomarché wzrosły o 0,5 pp. w porównaniu do minionego roku. Oznacza to, że mimo nieco słabszej dynamiki wzrostu sprzedaży, sieć rośnie szybciej niż konkurencja. Łączna sprzedaż online i na przestrzeni raportowanego okresu zwiększyła się o 32 proc. rok do roku. Marka pozostaje liderem cenowym na rynku sieci DIY. Warto również odnotować fakt, że klienci bardzo doceniają aplikację mobilną „Moje Brico”, a zwłaszcza dostępne w niej atrakcyjne promocje. Aplikacja to efekt rozwoju programu Moje Bricomarché dla stałych klientów, którzy posiadają kartą klubową i tym samym dostęp do promocji i innych przydatnych informacji.

Bricomarché w Stargardzie to nie tylko część dużej sieci, ale też zakorzeniony lokalnie biznes. Sklep prowadzi własny fanpejdż w mediach społecznościowych i stara się angażować w lokalne wydarzenia i akcje. Wspiera chore dzieci (każdego roku wybiera potrzebujące pomocy dziecko i opłaca rehabilitację lub sprzęt potrzebny do leczenia w domu), przekazuje karmę dla zwierząt i promuje adopcje zwierząt, ale też aktywnie wspiera lokalne akcje społeczne swoich klientów: festyny, jarmarki i gminne imprezy.

