890 tysięcy złotych ma kosztować postawienie pięciu butelkomatów w Szczecinie. Gdzie staną? Bogna Skarul

Koszt całego przedsięwzięcia wraz z trzyletnim serwisem to 890 tys. zł. archiwum/Andrzej Szkocki

To szczecinianie postulowali aby w mieście postawić automaty do zwrotu butelek. W Szczecińskim Budżecie Obywatelskim to właśnie ten projekt zdobył największą liczbę głosów.