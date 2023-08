25 lat temu na zachodniopomorskiej drodze zginęli polscy olimpijczycy - Władysław Komar, Tadeusz Ślusarski i Jarosław Marzec

Leniwe, letnie popołudnie. Człowiek po pracy, odpoczywa, szuka tematów na jutro. I to wszystko przerwane telefonem od Jacka, że gdzieś pod Wolinem na drodze był wypadek i że najprawdopodobniej zginęli w nim Władysław Komar i Tadeusz Ślusarski. Wracali z corocznego biegu w Międzyzdrojach. Najprawdopodobniej. Droga dłuży się niesłychanie. Redakcja w której wówczas pracowałem (Radio Zet) już wie, umawiamy się na wejścia do serwisów z miejsca.

A na miejscu tragiczny obraz dwóch rozbitych samochodów. Jeden spalony. To ten, którym jechali mistrzowie olimpijscy. Właściwie nie ma czasu na zastanowienie, nagrywanie świadków, służb na miejscu, relacje. Przejazd do Goleniowa, do tamtejszej policji i pytania jak do tego doszło. Z wieczora robi się środek nocy. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że tamtym drugim samochodem jechał też sportowiec, członek polskiej reprezentacji olimpijskiej, biegacz Jarosław Marzec. Praca kończy się koło piątej. Gotowe na poranek materiały. O ósmej znowu powrót do studia.