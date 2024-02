15 psów zostało uratowanych z pseudohodowli w Szczecinie. Teraz są bezpieczne

"Właśnie zakończyliśmy największą w tym roku interwencję - odebranych i zabezpieczonych zostało 15 psów" - poinformowało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie na swojej stronie.

Zgłoszenie dotyczyło podejrzenia prowadzenia pseudohodowli w Szczecinie. W asyście funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przedstawiciele TOZ weszli do mieszkania, w którym odór psich odchodów uniemożliwiał normalne funkcjonowanie.

"Na naszych oczach psiaki jadły wykładzinę, a według osób zgłaszających - zjadały też własne odchody. Dzięki pomocy i wsparciu policji mogliśmy zabezpieczyć wszystkie psy, które następnie zgodnie z procedurami przewieźliśmy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. Wszystkie zwierzęta są już po wstępnych oględzinach lekarsko-weterynaryjnych i do czasu rozstrzygnięcia sprawy przebywać będą w schronisku. Właścicielka psów nie przyznaje się do prowadzenia pseudohodowli, jeżeli więc ktoś z Państwa kupował w ostatnim czasie psa w dzielnicy Szczecin Dąbie - prosimy o kontakt" - informuje TOZ.