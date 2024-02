ZUS wstrzymał wypłatę środków w Zachodniopomorskiem. 667 osób nie otrzyma świadczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontrolować prawidłowość orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich - tłumaczy Karol Jagielski z zachodniopomorskiego ZUS.

W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba na zwolnieniu nadal jest chora i tym samym niezdolna do pracy, czy też należy skrócić zwolnienie. Od stycznia do grudnia tego roku w Zachodniopomorskiem w 427 sprawach skorygowano zwolnienie, na łączną liczbę 3911 dni absencji. Kwota oszczędności to 352,5 tys. złotych.

Druga kontrola polega na sprawdzeniu, czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z jego przeznaczeniem. Czy na przykład nie pracuje lub nie wykonuje innych czynności, które utrudniają powrót do zdrowia.