Żołnierze "Dwunastki" wsparli akcję charytatywną "Paczuszka dla maluszka"

Święta Bożego Narodzenia są wyjątkowym okresem w historii oraz tradycji polskiego społeczeństwa. Czas ten powinien być spędzany w spokojnym, ciepłym oraz radosnym gronie najbliższej rodzinny lub przyjaciół, ale z dala od wszelkich problemów i trosk.

Niestety nie każdy ma taką możliwość, choćby ze względu problemów finansowych czy sytuacji rodzinnej. Z tego powodu Fundacja Małych Stópek organizuje od 2013 r. akcję „Paczuszka dla maluszka”, która jest skierowana do domów dziecka, domów małego dziecka, domów samotnej matki lub hospicjów.

Swoje paczuszki przygotowali również żołnierze 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, którzy od 3 lat uczestniczą w tej szlachetnej akcji charytatywnej. Jak sami przekonują – osób potrzebujących pomocy jest mnóstwo, bo często nawet nie mamy tej wiedzy lub świadomości.

Swym zaangażowaniem w „Paczuszkę dla maluszka” żołnierze „Dwunastki” starają się dotrzeć do szerszego grona społeczeństwa i uzmysławiać, że każdy z nas może pomóc drugiej osobie, zwłaszcza takiej, która faktycznie tego potrzebuje.

O akcji

„Paczuszka dla maluszka” jest bożonarodzeniową akcją, do której od 2013 r. zaprasza Fundacja Małych Stópek. Jej adresatami są takie instytucja jak: domy dziecka, domy małego dziecka, domy samotnej matki oraz hospicja. Ponadto owoce zbiórki trafiają również do mam w trudnej sytuacji życiowej, oczekujących narodzin dziecka oraz podopiecznych fundacji, którzy już pojawili się na świecie.

Symbolem akcji jest „paczuszkowa” bombka świąteczna, którą dostaje każda osoba przekazująca przygotowaną paczkę.