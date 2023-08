Znamy wstępną listę zgłoszonych do Invest in Szczecin Open 2023 Jakub Lisowski

Roberto Carballes Baena Andrzej Szkocki/Polskapress

Trudno się spodziewać, by wszyscy tenisiści z pierwszej setki rankingu ATP, którzy zgłosili się do udziału w szczecińskim turnieju przyjechali do Szczecina, ale gdyby tak się stało to obsada byłaby bardzo mocna.