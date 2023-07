Znamy liderów listy wyborczej Konfederacji WiN. To geodeta, ekonomistka i lekarz

- Chcemy doprowadzić do sytuacji, w której ludzie mając więcej pieniędzy nie będą potrzebowali podobnych rozwiązań. A problem aborcji?

Zapowiadają, że po wyborach nie wejdą w koalicję z żadną partią.

- Ani z Prawem i Sprawiedliwością, ani z Platformą Obywatelską. Chcemy, by Kaczyński i Tusk pojechali do sanatorium w Ciechocinku. Nam oni nie są do niczego potrzebni.