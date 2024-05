Znamy datę ostatecznego zakończenia prac na alei Wojska Polskiego w Szczecinie

Wszystkie te zmiany to dodatkowe zadania dla Wykonawcy robót oraz Zamawiającego.

- Prace, które pozostały do wykonania nie przeszkadzają w funkcjonowaniu alei. Co ważne, wszystkie usterki do czasu zakończenia robót wykonawca musi usuwać na własny koszt. Można by stwierdzić, że to dodatkowy czas, w którym obowiązuje gwarancja. Choć formalnie wydarzy się to dopiero po odbiorze końcowym inwestycji i trwać będzie 6 lat, to dodatkowy rok jest w tym wypadku na korzyść Miasta. Jednocześnie już na etapie realizacji inwestycji Gmina Miasto Szczecin wystąpiła o dofinansowanie, którego uzyskanie nie byłoby możliwe po zakończeniu robót i ich odbiorze - podsumowuje Zieliński.