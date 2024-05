Zmarła ofiara wypadku na placu Rodła w Szczecinie

59-letnia pani Marzena odeszła 25 maja - walczyła o życie prawie trzy miesiące (od wielu tygodni znajdowała się w śpiączce). Jednak lekarze określali jej stan jako bardzo ciężki. Mając nadzieję na jej przebudzenie i wyzdrowienie, rodzina poszkodowanej zorganizowała zbiórkę pieniędzy na rehabilitację kobiety. Niestety trzeba ją zamknąć.

Przypomnijmy, że do wypadku doszło w piątek, 1 marca - w godzinach szczytu komunikacyjnego (o godz. 15.30), w samym centrum miasta. Osobowy ford prowadzony przez 33-letniego szczecinianina wjechał w grupę osób na pl. Rodła w Szczecinie. Mimo to samochód się nie zatrzymał - kierowca odjechał z miejsca wypadku. Kilkaset metrów dalej, już na al. Wyzwolenia, doprowadził do kolizji, w której uczestniczyły trzy pojazdy. Wtedy mężczyzna został zatrzymany przez policję.

W wyniku wypadku ucierpiało w sumie dwadzieścia osób - część poszkodowanych zgłosiła się do szpitali dopiero na drugi dzień. Jak się dowiedzieliśmy, pomocy psychologicznej udzielono też kilkunastu świadkom tragedii. Pokrzywdzeni byli w wieku od 5 do 62 lat. Na szczęście sześcioro nieletnich pokrzywdzonych w wypadku doznało lżejszych obrażeń i nie było zagrożenia ich życia i zdrowia.