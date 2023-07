Zielone Królestwo – szeroki asortyment kwiatów i roślin, a do tego wspaniała atmosfera

Jak można streścić historię Zielonego Królestwa? To firma rodzinna prawda?

- Zielone Królestwo powstało dokładnie 22.06.2016 r. Natomiast Ogrodnictwo powstało w 1993roku, założyli je moi rodzice. Ja prowadzę je od 2010 r. Moją żonę Natalię poznałem w 2014 r. Żona zajęła się roślinami w ogrodnictwie pokochała je całym sercem. Moją pasją, którą zaraziłem żonę, stała się jednocześnie naszym wspólnym zawodem, przyjemnością, a także sposobem na życie prywatne i zawodowe.

To praca całoroczna? Rośliny kojarzą nam się przede wszystkim z ciepłymi porami roku.

- Nasza hodowla trwa cały rok, a sprzedaż zaczyna się w marcu od upraw wiosennych, które się nie boją przymrozków, poprzez kwiaty rabatowe, kwitnące byliny, trawy ozdobne, kończy się jesiennymi wrzosami i chryzantemami.

Czy są kwiaty, drzewka czy inne rośliny, które z różnych względów cieszą się większym zainteresowaniem klientów?

- Wszystkie nasze rośliny cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a ze względu na sezonowość ciężko wskazać konkretne rośliny, gdyż oferta co miesiąc jest zupełnie inna.

Współpracujecie z osobami indywidualnymi czy tworzycie ofertę dla firm?

- W 99 proc. naszymi klientami są osoby indywidualne.

Podczas rozmów z nimi, co najbardziej doceniają w Waszej działalności?

- Najwyższą jakość naszych roślin. Dzięki temu, że robimy to z pasji i miłości, oferujemy piękne, zdrowe i zadbane rośliny. W świecie pełnym szybkiego tempa i cyfrowych interakcji staramy się zachować autentyczność i osobiste podejście do każdego klienta. To dlatego tak ważne jest dla nas, żeby nasi klienci czuli się wyjątkowo. Widząc ich szczęście i wdzięczność wiemy, że nasza praca ma sens i wprowadza pozytywne zmiany w naszym życiu.

Myśleliście o uruchomieniu dodatkowego punktu?

- Prowadzimy małą, rodzinną firmę, która za główny cel obrała sobie jakość. Aby tej jakości dopilnować, nie można być „wszędzie”. Pozostajemy na stałe w jednym miejscu, na Mieszka 1go 63 w Szczecinie, naszym rodzinnym mieście. Ale na pewno będziemy stale poszerzać asortyment naszych roślin.

Co dla Was jest największą nagrodą za trud i serce, jakie wkładacie w pracę?

- Największą nagrodą dla nas są uśmiechnięci i zadowoleni klienci. Kiedy do nas wracają, wiemy, że udzieliliśmy im wyjątkowego doświadczenia i zaufania. To daje nam ogromne poczucie spełnienia i radości, wiedząc, że nasza praca ma pozytywny wpływ na życie ludzi oraz na naszą planetę.

Telefon: Dariusz Olechno 792 053 599

Adres: Mieszka 1go 63-64 71-011 Szczecin, parking Galerii Retail Park Mieszka 1go.

Strona: FB: https://www.facebook.com/zielonekrolestwo