Żelechowa zablokowana. Sznur ciężarówek parkuje na jednej z ulic północy Szczecina

Niektórzy myśleli, że to protest kierowców. To była jednak kolejka do załadunku.

- Sznur samochodów ciężarowych oczekujących na załadunek sięgał zajezdni tramwajowej na ul.Ludowej! - mówi pani Joanna, internautka. - Kierowca każdego auta wyjeżdżającego z firm po prawej stronie ul. Dębogórskiej jest zmuszony robić akcję "na czuja" czyli albo się uda, albo niekoniecznie. Bardzo uprzejmi kierowcy wspomnianych wyżej ciężarówek, pomagają w wyjeździe, gestykulując żywiołowo, ale jak dojdzie do poważnego wypadku, to czyja będzie wtedy wina?

Zdaniem Arkadiusza Lisińskiego, przewodniczącego Rady Osiedla Żelechowa rozwiązanie problemu jest proste. Oczekujące ciężarówki powinny parkować w centrum logistycznym, które znajduje się przy ul. Druckiego-Lubeckiego.

Skontaktowaliśmy się z policją, która wyjaśnia zablokowanie drogi. Do tematu jeszcze wrócimy.