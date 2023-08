Zapłakany niedzielny koncert w Różance. Chór zaśpiewał dla najwierniejszych fanów

W strugach deszczu odbył się w niedzielę (6 sierpnia) koncert Kameralnego Chóru Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Odbył się, bo uczestnicy niedzielnych koncertów w Różance są niezwodni. Pomimo fatalnej pogody przyszli posłuchać muzyki w przepięknym, choć zalanym deszczem ogrodzie różanym.

Na niedzielny koncert w Różance przyszło blisko czterdzieści osób.

- Pada. To prawda, pada. Ale ze sceny bije ciepło - mówi schowana pod parasolem pani Aniela, która z koleżanką przyjechała do Parku Kasprowicza aż z Dąbia. - My tu jesteśmy prawie co tydzień. Bardzo lubimy to miejsce.