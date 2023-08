Zamknięta okulistyka w szpitalu na Arkońskiej w Szczecinie. Powodem brak specjalistów

Szpitalny oddział okulistyki ma sześć łóżek. Hospitalizacje w nim odbywają się zazwyczaj w trybie jednodniowym. Został tymczasowo zawieszony, bo nie ma chętnych do pracy.

- Na oddziale pracuje trzech lekarzy specjalistów, jeden lekarz bez specjalizacji z warunkowym prawem wykonywania zawodu oraz jeden rezydent - tłumaczy Tomasz Owsik-Kozłowski, rzecznik prasowy SPWSZ. - To wysoce niewystarczająca obsada, która od miesięcy pracowała ponad siły, zapewniając ciągłość pracy oddziału. Przemęczenie lekarzy i trwające trudności z pozyskaniem kolejnych specjalistów zmusiły dyrekcję szpitala do wystąpienia z wnioskiem do wojewody zachodniopomorskiego o zgodę na czasowe zaprzestanie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez oddział okulistyki.