Zagraliśmy dla Roberta Dymkowskiego. Każdy dołożył swoją cegiełkę [ZDJĘCIA] Jakub Lisowski

"Gramy dla Dymka" to była zdecydowanie udana impreza charytatywna. Robert Dymkowski wytrwał do końca, by nacieszyć się spotkaniem z kolegami z boiska. A kibice mieli możliwość zobaczyć gwiazdy polskiej piłki.