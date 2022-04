Wysoka porażka Sandra Spa Pogoni Szczecin w Puławach [ZDJĘCIA]

W Puławach już sam początek pokazał, że blisko dwutysięczna widownia raczej będzie liczyć różnicę bramkową między zespołami niż emocjonować się wynikiem do ostatniego gwizdka.

Na pierwszego gola gospodarzy w 3. minucie odpowiedział Paweł Krupa, ale to był jedyny remis w tym spotkaniu. Azoty łatwo powiększały przewagę. Już w 10. minucie prowadziły 6:2, a po kolejnych pięciu - 9:3. Nieźle rozegrana końcówka I połowy pozwoliła trochę zmniejszyć dystans.

Po zmianie stron na bramkę Pogoni gospodarze odpowiadali dwoma trafieniami, więc ten dystans rósł. W 57. minucie było 29:16 i to była największa przewaga Azotów. Skończyło się 30:19, bo znów na finiszu to Pogoń częściej trafiała do siatki.

W pierwszym meczu obu drużyn w Szczecinie było zdecydowanie więcej emocji, a sukces gościom zapewnił w II połowie m.in. Michał Jurecki. Wieloletni filar kadry narodowej czy Vive Kielce w Puławach rzucił Pogoni tylko jedną bramkę. O dwie lepszy był Dawid Fedeńczak, który do ostatniego lata był skrzydłowym Pogoni.