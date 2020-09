Wyjątkowa iluminacja na filharmonii w hołdzie "Solidarności" w Szczecinie. Zobacz wideo

Sierpień '80 w Polsce i na świecie

Latem 1980 r. Szczecin stał się areną wydarzeń, które zmieniły bieg najnowszej historii Polski. Był jednym z głównych ośrodków wielkiej fali strajków, która przelała się przez cały kraj. Finałem protestów było podpisanie – w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu-Zdroju i Dąbrowie Górniczej – historycznych porozumień między władzami PRL, a strajkującymi robotnikami.

Otworzyły one drogę do powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” i skupionego wokół niego ogromnego ruchu społecznego, do którego przystąpił niemal co trzeci Polak! „Solidarność” była wielkim pokojowym ruchem, owocem marzeń, cierpień i działań Polaków.

Iluminacja w hołdzie "Solidarności"

W tym wielkim zwycięstwie, jaką była „Solidarność” miały udział miliony - najczęściej - anonimowych osób oraz tysiące mieszkańców Szczecina, którzy mimo obaw i strachu przeciwstawili się komunistycznemu kolosowi. Udało się bo byli razem. Wydarzenia Sierpnia '80 były impulsem do zmian systemowych, które ostatecznie doprowadziły do upadku PRL i innych krajów demokracji ludowej bloku wschodniego.