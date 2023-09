Wszyscy popierają inwestycję szpitala na Pomorzanach przy ulicy Szpitalnej

Koncepcja szpitala zakłada utworzenie ok. 120 - 200 łóżek dla pacjentów wraz z niezbędnymi gabinetami przeznaczonymi na działalność leczniczą, w tym: gabinetami zabiegowymi, pomieszczeniami rehabilitacji, pomieszczeniami diagnostycznymi, salami odwiedzin z rodzinami oraz wszelką infrastrukturą konieczną do prawidłowej działalności zakładu.

Dodatkowo powstaną gabinety przyjęć, zabiegowe, diagnostyczne wykorzystywane do opieki w ramach specjalistycznej przychodni przyklinicznej oraz POZ. Budynek miałby pełnić również rolę placówki na potrzeby kształcenia kadr medycznych poprzez zapewnienie możliwości odbywania praktyk zawodowych przez studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dzięki inwestycji w miarę potrzeb możliwa będzie również rozbudowa bazy łóżkowej szpitala o oddziały zabiegowe i zachowawcze.

Szpital wystąpił do miasta o udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wycenionych na 13,8 mln zł nieruchomości. Prezydent proponuje 20 procent. To oznacza, że nieruchomość zostałaby sprzedana za ok. 11 mln zł.

- W związku z prowadzoną i proponowaną przez szpital działalnością, istnieją podstawy prawne do sprzedaży nieruchomości na jego rzecz w trybie bezprzetargowym tj. z przeznaczeniem na cele opiekuńcze, lecznicze i naukowe, niezwiązane z działalnością zarobkową, z możliwością zastosowania bonifikaty- wyjaśnia Anna Szotkowska.