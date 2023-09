Wsparcie dla rodzin w regionie. To ponad 9 miliardów złotych

Od początku działania programu 500+ do 281 tys. dzieci z województwa zachodniopomorskiego trafiło 9,2 mld złotych. W tym roku kwota wypłaconych świadczeń sięgnęła już 1,1 mld zł.

- Ta oferta, którą skierowaliśmy po 2015 roku, dotrzymując słowa dotrzymując słowa, mówiąc o programie 500 plus, który był nazywany przez naszych oponentów, kłamstwem był nazywany oszustwem wyborczym, był nazywany jakąś fantazją Prawa i Sprawiedliwości. Ta fantazja dzisiaj ma konkretne liczby. To jest 9 miliardów 200 milionów złotych - powiedział Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski. - Jesteśmy rządem, który realizuje politykę prospołeczną, który realizuje politykę prorodzinną, który również realizuje politykę pro kobiecą. Bo nie wystarczą hasła wspierające kobiety, nie wystarczą deklaracje, nie wystarczą programy napisane na kolanie, tylko potrzeba faktów, potrzeba rzetelnego realnego działania, a to realne działanie.