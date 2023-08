Wraca lato? Jaka pogoda czeka nas w Szczecinie i nad morzem w najbliższy długi weekend?

Dziś (w czwartek) za oknami pochmurno i wygląda na to, że „zbiera się na deszcz". Będzie padać?

Raczej nie powinno. No może miejscami coś pokropi. Ale zachmurzenie w woj. zachodniopomorskim ma być dziś jeszcze spore, miejscami umiarkowane. Temperatura też niezbyt letnia — w Szczecinie możemy się spodziewać do 18 stopni Celsjusza, a nad morzem tylko 16 stopni C. Do tego nad morzem ma wiać dość silny wiatr, bo z prędkością w porywach aż 40 kilometrów na godzinę.

To aż boję się zapytać o kolejne dni. Tym bardziej że przed nami dla sporej grupy ludzi długi sierpniowy weekend. Aż cztery wolne dni od pracy. Jest szansa na plażowanie?

Pogoda ma się zmienić od jutra (piątek). Ma być cieplej, choć na razie bez specjalnych upałów. Już jutro w Szczecinie termometry pokazywać będą 22-24 stopnie C, a nad morzem 20 stopni C. Wiatr ma wiać coraz słabiej. A to wszystko dlatego, że choć obecnie znajdujemy się pod wpływem niżu, idzie do nas wyż. A ten wyż zwiastuje ładną, słoneczną pogodę. Lecz jeszcze w piątek, to nie będzie idealnej pogody na to, aby wybrać się na plażę, ale za to...