Wokół Pogoni Szczecin: Alex Gorgon o sobie, ale jakby o wszystkich [KOMENTARZ]

Po trzech dniach pojawiają się informacje, że Pogoń chce natychmiast wypożyczyć Zahovicia. Nawet po kosztach. Z ŁKS Luka znów nie pojawia się na boisku. Zahović nie ma za sobą dobrego roku, jesienią rozczarował, choć zaczynał w pierwszym składzie. W swojej reprezentacji też nie podnosił się z ławki.

Czy Pogoń go teraz odda? Ma coraz mniej kierunków do transferu, ale i kruchą sytuację kadrową. Klub nie pali się do wzmocnień, choć taka potrzeba jest. Ale obowiązują oszczędności. Strata Zahovicia wielką by nie była, ale z drugiej strony - zna taktykę, kolegów, jeszcze może pomóc. Musi jednak mentalnie dojrzeć do obecnej sytuacji, a fochy w szatni nie są akceptowane. Przekonał się o tym Dante Stipica jesienią.

Zahović ma w drużynie świetny przykład do naśladowania. To Gorgon. Alex najwięcej stracił na tym, że Pogoń zaczęła grać młodzieżowcem, ale jego zmiany są mocne, a z ŁKS zapewnił drużynie zwycięstwo. Po meczu odniósł się do swojej sytuacji. Zacytuję w skrócie: „Nikt nie jest zadowolony z siedzenia na rezerwie, ale liczy się podejście do tej sytuacji. Los potrafi odpłacić za spokój, koncentrację, poświęcenie dla drużyny. Był czas, że słyszeliśmy sporo uwag, że zmiany Pogoni nic nie dają. Teraz jest dużo zawodników w formie i trafiło na mnie, że siadłem na ławce. Może następnym razem kogoś innego to spotka. Najważniejsze - trzymać napięcie, by jak nadejdzie ten czas, to dać drużynie jak najwięcej. Trener ma pewien ból głowy, bo Fredrik Ulvestad bramki już strzelał, gola zdobył Rafał Kurzawa, ja też swoje dołożyłem, świetnie się prezentuje Joao Gamboa, a na coraz wyższe obroty wchodzi młody Adrian Przyborek. Fajnie, że ten wybór jest. Zawodnicy mają się reklamować na treningach i w meczach, a decyzje podejmuje trener”.

Podkreślam: Gorgon został zapytany o swoją sytuację. Odpowiedź brzmi jednak uniwersalnie, jakby z przekazem. Wszyscy wierzymy, że Pogoń nadal będzie walczyć na dwóch frontach i każdy zawodnik się przyda. A Luka musi czekać na swoją szansę, ale z taką miną jak w Radomiu wcale nie jest bliżej boiska.