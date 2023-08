Wojciech Lisowski, obrońca Pogoni Szczecin: W dobrym stylu pożegnaliśmy się z pucharami

- Cieszę się, że w dobrym stylu pożegnaliśmy się z pucharami. Mieliśmy za sobą trudniejszy okres, nie było w składzie kilku podstawowych zawodników, ale fajnie, że zawodnicy z ławki pokazali trenerowi, że jeśli nas potrzebuje to jesteśmy gotowi i dajemy radę. Te zwycięstwo cieszy. Nie dało nam to awansu, ale przywraca wiarę, że możemy wciąż wygrywać w polskiej lidze – mówił Wojciech Lisowski. - Znaliśmy sytuację, więc skupiliśmy się na tym, by po prostu zwycięstwem pożegnać się z Europą. Ja mam takie powiedzenie, że wygrywanie jest piękne. Nie ważne, czy to mecz ekstraklasy, III ligi czy gierka treningowa – lepiej wygrywać. Takie podejście buduje i ta wygrana też może zbudować silną Pogoń. Kolejne mecze przed nami, równie trudne.

Pogoń w czwartkowy wieczór pokonała mocnego przeciwnika z Belgii – KAA Gent 2:1, ale nie wystarczyło to do awansu do kolejnej rundy Ligi Konferencji, bo w Gandawie przegrała 0:5.

31-letni Lisowski po raz pierwszy w sezonie zagrał w podstawowym składzie, ale poradził sobie z obowiązkami. Historia jest szczególna, bo zawodnik miał już kończyć karierę, ostatnie dwa sezony spędził w trzecioligowych rezerwach Pogoni.

- Przed meczem z Gentem Facebook przypomniał mi, że dokładnie rok temu grałem w III lidze z Unią Swarzędz. Wygraliśmy 2:1 i jak widać był to dobry prognostyk. Nie skupiałem się na nazwiskach rywali. Każdemu życzę jak najlepiej, ale na boisku miałem swoją robotę do wykonania. Chyba nie było źle… - mówił po meczu. - Dostałem mnóstwo miłych wiadomości przed meczem, ale chyba najmocniej zbudował mnie trener, który powiedział do mnie „ja z Tobą nie rozmawiam, bo i tak wiem, że zagrasz bardzo dobrze”. To była najlepsza motywacja. Nie mam kontaktu z piłkarzami Unii, więc nie wiem, czy mój występ oglądali. Ale dałem przykład, że „sky is not the limit”. Moja historia jest fajna, inspirująca dla wszystkich chłopaków z rezerw. Jak dajesz z siebie 100 procent na każdym treningu, w meczach to każdy może przeskoczyć do pierwszego składu.