Wiktoria, Daria i Martyna zadebiutują w seniorskiej kadrze podczas MŚ

MŚ miały się odbyć w grudniu 2021 roku, ale z powodu pandemii przesunięto je na marzec, a następnie na maj. Impreza rozpocznie się 9 maja i potrwa do 20. Panie powalczą o medale po trzyletniej przerwie. Trener reprezentacji Polski Tomasz Dylak powołał osiem zawodniczek, w tym trzy zawodniczki związane z naszym regionem. Wiktoria Rogalińska powalczy w kategorii wagowej do 54 kg, Daria Parada w kategorii do 70 kg, a Martyna Jancelewicz do 81 kg. Wiktoria i Daria reprezentować będą Skorpion Szczecin, a Martyna Taurusa Goleniów, czyli klub-ośrodek bokserski coraz mocniejszy w kraju.

Kadra narodowa od 22 kwietnia będzie szlifować formę na zgrupowanie w Cetniewie, a 5 maja wylot do Turcji. Nastroje są dobre, ale inne być nie mogą.

Daria i Martyna niedawno reprezentowały Polskę podczas młodzieżowych Mistrzostw Europy do lat 22 w Chorwacji. Martyna obroniła tytuł mistrzowski, który zdobyła przed rokiem, a Daria została wicemistrzynią.