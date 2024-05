Wielki pożar w Warszawie ma poważne konsekwencje dla przedsiębiorców w Szczecinie

Jak więc z prawnego i ubezpieczeniowego punktu widzenia wygląda sytuacja najemców?

- Najemca pawilonu nie ubezpiecza go sam, bo nie jest jego właścicielem - twierdzi Skotnicki ze Szczecina. - Ubezpiecza za to nakłady inwestycyjne, czyli to, co zrobił, aby nadać mu odpowiedni wygląd. Gdy pawilon się spali, może on odzyskać swój wkład. Pamiętajmy, że to, co nie zostało spalone, zostało zalane wodą przez strażaków, więc nie tylko ogień powoduje tu straty. Ubezpiecza się również środki obrotowe, czyli towar. Niestety spodziewam się, że niewielka część przedsiębiorców z galerii Marywilska to zrobiła. Jeżeli przedsiębiorcy nie zadbali o indywidualne ubezpieczenie to będą musieli czekać na rozstrzygnięcie sprawy przez ubezpieczyciela zbiorczego.