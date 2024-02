Wernisaż "Migawki" w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie [ZDJĘCIA]

„Migawka” to przegląd najważniejszych wydarzeń z ubiegłego roku. Andrzej Szkocki, nasz redakcyjny kolega, zaprezentował na wystawie trzy zdjęcia: z 30 edycji turnieju tenisowego Invest in Szczecin Open, kawalkady ułanów przed Netto Areną i z otwarcia tunelu w Świnoujściu. Przy okazji zapytaliśmy Andrzeja o receptę na zrobienie doskonałego zdjęcia?

- Często jest zadawane to pytanie, ale tak naprawdę nie ma recepty, bo my, zawodowcy też robimy często nieostre, nieudane zdjęcia - zdradza Andrzej Szkocki, fotoreporter "Głosu Szczecińskiego". - Kiedyś oszczędzaliśmy negatyw, więc trzeba było się bardziej na tym skupić. Teraz robimy dużo więcej fotografii, bo jest zapis cyfrowy. Technika rozleniwia, ale staram się z tym walczyć. Czasem jest tak, że robiąc zdjęcie, trafisz na lepsze miejsce. Po prostu stoisz w tym samym miejscu i chociażby król Danii obróci się w twoją stronę i pomacha ręką, a nie w stronę kolegi. Natomiast trzeba starać się pracować się według zasad, które obowiązują do gazety, typu: ogół, szczegół, pion i poziom, a później bawisz się i fantazjujesz, żeby zrealizować własne pomysły.