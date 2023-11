Warsztaty, szkolenia, spotkania. W poniedziałek startuje szczeciński Tydzień Praw Dziecka

Dla uczniów biorących udział w konkursie sędzia Arkadiusz Krupa przygotuje inscenizację rozprawy sądowej, która pokaże, jak działa wymiar sprawiedliwości i jakie są prawa i obowiązki stron procesu w kontekście praw dziecka. Przez cały tydzień trwania wydarzenia odbędzie się mnóstwo spotkań i warsztatów dla dzieci, młodzieży, studentów oraz osób dorosłych. Będą one dotyczyć takich tematów jak: cyberprzemoc, dyskryminacja, prawo do życia w rodzinie, prawo dziecka do zabawy, edukacja seksualna i wiele innych.

Tydzień Praw Dziecka zostanie zainaugurowany 20 listopada czyli w rocznicę przyjęcia konwencji o prawach dziecka przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Będzie to okazja do dyskusji, wymiany poglądów i poruszenia ważnych kwestii związanych z przestrzeganiem praw dziecka. Gościem specjalnym będzie Marek Michalak – pedagog specjalny, działacz społeczny, publicysta, który w latach 2008-2018 pełnił funkcję Rzecznika Praw Dziecka.

W programie znajdzie się rozstrzygnięcie międzyszkolnego konkursu multimedialnego “Twój głos - Twoje prawa”, w którym uczniowie z różnych szkół przedstawią swoje pomysły na promowanie praw dziecka.

Podczas inauguracji w galerii prezydenckiej urzędu miasta prezentowana będzie wystawa „Prawa dziecka oczami dzieci”. To prace plastyczne przygotowane przez przedszkolaków na warsztatach organizowanych przez Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Galerii Kaskada wspólnie ze studentami Instytutu Pedagogiki US.

Przez cały tydzień zaplanowano również warsztaty dla dzieci, prelekcje dla studentów, warsztaty prawne, spotkania dla rodziców i opiekunów dzieci. Spotkania podzielone są tematycznie oraz kierowane do poszczególnych grup wiekowych. Będą to m. in. warsztaty dotyczące ochrony praw wizerunku dziecka, spotkanie z czytankami i kolorowankami dotyczącymi praw dziecka dla przedszkolaków, warsztaty i wykłady przygotowane z myślą o studentach czy warsztaty dla rodziców dotyczące parentyfikacji, prawa dziecka do żałoby czy standardów opieki okołoporodowej.