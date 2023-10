Wahan Biczachczjan: Pogoń potrafi grać i wygrywać ważne mecze

- Fantastyczny mecz, dużo emocji, komplet na stadionie. Cieszymy się, że wszyscy byli zadowoleni. Była jazda, co mogę innego powiedzieć – mówił pomocnik Wahan Biczachczjan. - Porażka z Legią cały czas siedzi mi w głowie i tak szybko nie da się zapomnieć, ale wiedzieliśmy, że kolejny szlagier przed nami i musimy zagrać jeszcze lepiej. To był mega udany dzień. W szatni mówiliśmy sobie, że musimy wygrać, by nas szanowali. Pogoń jest za dobrym zespołem, by tylko przegrywać. Pogoń potrafi grać do końca i wygrywać ważne mecze.

- Niczego się nie boję. Wiem, że mam na koncie trzy żółte kartki, ale nie robię niczego niesportowego. Czasami trzeba jednak wejść w sytuację, pokazać charakter. W tym wszystkim kontroluję siebie, bo nie chcę pauzować za kartki – tłumaczył.

Mimo świetnych nastrojów Biczachczjan nie pozwolił sobie na jakieś hurraoptymistyczne prognozy, co będzie z Pogonią. Przed nią mecz z Ruchem Chorzów w Gliwicach.

- Wiemy, co chcą kibice i my . Ale to tak łatwo mówić, że mamy wygrać. W tej lidze nie ma faworytów, jest dużo niespodzianek. Na pewno będziemy dobrze przygotowani do meczu Nie ma co liczyć na łatwe spotkanie. Nie możemy zlekceważyć rywala, bo to nas by zgubiło. Trzeba być gotowym na maksa – podkreśla.