W zachodniopomorskim rolnicy znowu będą protestować. Zaczną w środę o godzinie 9

W środę 15 maja 2024 r. rolnicy protestujący na S3 przejadą pod Urząd Wojewódzki w Szczecinie.

Wystartują o godzinie 9.00 ze stacji Faraon w Pyrzycach

i przejadą DW 119 (stara trójka) do Szczecina - informuje Roman Waszczyk, rzecznik protestu.

Według obliczeń, na granicy miasta Szczecin rolnicy powinni być około godziny 11.00. A na Wały Chrobrego powinni wjechać między godziną 12.00 a 13.00.

- Protest póki co planowany jest do godzin popołudniowych w czwartek z możliwością przedłużenia do piątku do godziny 16 - dodaje rzecznik protestu.