W WOMP-ach w Szczecinie i Stargardzie rusza akcja szczepień dziewczynek i chłopców

- Do tej pory zaszczepiliśmy w WOMP ponad 240 osób - mówi Małgorzata Kwas, specjalista medycyny rodzinnej. - Szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego jest bardzo ważne. To niebezpieczny wirus, który wywołuje szereg nowotworów - nie tylko dróg rodnych w przypadku kobiet, ale także pęcherza moczowego czy przewodu pokarmowego.

W WOMP w Szczecinie i w Stargardzie podawana jest 9-walentna szczepionka Gardasil 9. Szczepienie chroni przed zakażeniem HPV, a co za tym idzie - przed wieloma nowotworami, takimi jak np. rak szyjki macicy.

Szczepione są nie tylko dziewczynki, również chłopcy, którzy bowiem mogą być nosicielami wirusa. Poza tym mogą zachorować na inne nowotwory. Szczepionka jest bezpieczna.

- U żadnego z zaszczepionych w ciągu roku dzieci, nie było istotnych powikłań poszczepiennych - podkreśla Natalia Andruczyk.

W ramach Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Szczecinie szczepienia odbywają się w przychodni nr 1 przy ul. Bolesława Śmiałego i w przychodni nr 2 przy ul. Kopernika. W Stargardzie należy się zgłaszać do przychodni nr 5 przy al. Żołnierza. Na szczepienie nie jest potrzebne skierowanie - pacjenci umawiają się bezpośrednio na termin. Każde szczepienie poprzedzone jest wizytą u lekarza POZ, który kieruje do gabinetu zabiegowego dopiero po stwierdzeniu braku przeciwwskazań do iniekcji.

Pacjenci, którzy nie należą do przychodni WOMP, mogą zarejestrować się na szczepienie do innej placówki przez Internetowe Konto Pacjenta.