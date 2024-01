W woj. zachodniopomorskim przez ten weekend ma być jesiennie. Znowu będzie wiać, zimy nie widać [POGODA]

O pogodzie, jaka nas czeka przez najbliższy weekend, a także o tym co nas czeka w przyszłym tygodniu, rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus.

Niezbyt przyjemnie jest teraz na powietrzu w Szczecinie. Jaki będzie weekend? Jesienny. Będzie padał deszcz, ale też zobaczymy słońce. Temperatura ma być na plusie, ale poniżej 10 stopni C. Co ma być charakterystycznego? Wiatr, w porywach nawet do 90 kilometrów na godzinę. Oj, to sporo. Kiedy i gdzie będzie tak wiało? Już dzisiaj po południu. Ten wiatr, który ma wiać z prędkością 90 kilometrów na godzinę będzie nad morzem, ale w Szczecinie też nie będzie spokojnie. W Szczecinie ma wiać z prędkością 70 km/h. Na Bałtyku sztorm, nawet 9 w skali Beauforta. Będzie zimno? Temperatura odczuwalna to jakiej 3-4 stopnie Celsjusza. A ta właściwa to 8 stopni C. Ta różnica związana jest właśnie z wiatrem. Nawet w nocy ma być na plusie, bo prognozy mówią, że temperatura w nocy ma wynosić 4-5 stopni C. Ale ma padać deszcz i to nie tylko w nocy, ale opady zaczną się dziś (piątek) po południu. Jaka będzie sobota?

Jutro rano powita nas deszcz. Na szczęście po południu się rozpogodzi i wyjrzy słońce. Słonecznie w popołudniową sobotę ma być także nad morzem. Temperatura w Szczecinie i nad morzem to od 5 do 7-8 stopni C. I wiatr trochę ustanie. Ma wiać już z prędkością 60 km/h. A niedziela jaka będzie? Rano będzie chłodno, bo termometry mają pokazywać 2-3 stopnie C. W dzień zrobi się cieplej - temperatura wzrośnie do 6 stopni C. Zachmurzenie ma być małe. Nie powinno padać i wiatr się uspokoi. Ale uwaga, wcale nie przestanie wiać. Ma być po prostu spokojniej.

Pogoda na ostatnie dni stycznia

Co nas czeka w pogodzie w kolejnym tygodniu?

Od poniedziałku do wtorku raczej nie powinno padać. Deszcz jak zacznie padać w środę, to do końca tygodnia nie da nam od siebie odpocząć. W poniedziałek i we wtorek temperatura ma wynosić 8-9 stopni C, od środy do końca tygodnia od 5 do 7 stopni C. Ale nadal będzie wietrznie, choć wiatr ma być słabszy, w porywach do 50 km/h.

A co dalej? Zobaczymy jeszcze w tym roku śnieg? Na razie zimy nie widać. Nadal ma być pogoda jesienna.

