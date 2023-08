W niedzielę w Międzyzdrojach padał deszcz ale sobota była przyjemna [ZDJĘCIA]

- Chcieliśmy choć na trochę wyjść z domu, ale po 10 minutach byliśmy przemoczeni. - żalili się turyści. Przyznali, ze są z Dolnośląskiego i chcieli zobaczyć jak wygląda plaza w deszczu. - Bo to dla nas atrakcja. Ale nie daliśmy rady dotrzeć nad brzeg morza, bo nie dość ze deszcz mocno padał, to do tego wiatr był bardzo nieprzyjemny.

Za to mile wspominali sobotę.

- Nie wiedzieliśmy, ze na ulicach miejscowości tyle się dzieje - przyznali. - Na promenadzie co krok to jest coś innego. A to gra jakaś kapela, a to puszczają muzykę do tańca, a to spotkanie zorganizowali strażacy. Do domu wróciliśmy późno.