W Kamieniu Pomorskim odkryli monetę z końca XVI wieku. Była w wykopie pod budowę drogi

Szerf, po niemiecku Hälbling, to drobna miedziana moneta. Odkrył ją Damian Tomczyk ze Stowarzyszenia im Św. Korduli. Znajdowała się na ulicy Okrzei w wykopie pod budowę nowej drogi.

- Na rewersie w centralnej części widzimy gryfa w koronie kroczącego w lewo, pomiędzy łapami cyfry 9/1 (data 1591) - wyjaśnia Grzegorz Kurka, dyrektor Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. - Awers jest nieczytelny. Widoczna jedynie litera "I". Pierwotnie umieszczone były litery ze skrótem tytularnym księcia trzech równoległych wersach I(OHANN) / F(RIEDRICH)/ H(ERZOG)/ Z(U) / S(TETTIN) / P0(MMERN).

Jeden talar był wart 768 szerfów. Łącznie na terenie Księstwa Pomorskiego wybito ok. 10 milionów sztuk tych monet. Było ich tak dużo, że wprowadzano szerfy do obiegu, rozwożąc je w beczkach. Dla przykładu koszt dziennego wyżywienia na terenie Księstwa Pomorskiego to około 35-38 szerfów.