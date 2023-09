Vip Beauty Estetic zostało założone z miłości do kosmetologii estetycznej red.

Nasz fundament to wykształcenie medyczne oraz kosmetologiczne. Nasz zespół tworzą kosmetolodzy i pielęgniarki. Współpracujemy także z lekarzem. Najwyższa jakość, komfort oraz bezpieczeństwo naszych klientów to podstawa. Jest nam niezmiernie miło, kiedy widzimy zadowolenie naszych klientów oraz, kiedy wracają do nas.