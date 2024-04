UNIVERSUM, czyli wizjonerski wszechświat Tarshito. Wernisaż w Morskim Centrum Nauki

Obraz kwitnącej łodzi reprezentuje esencję punktu przybycia wystawy UNIVERSUM Tarshito, której kuratorką jest Diana Del Mastro. Jest świadectwem dążenia artysty do przerysowania i przeformułowania mapy świata. Łódź jest symbolem połączenia światów ziemskich, wymiarów wodnych i niebieskich, granic między krajami i miastami.

Tarshito postrzega świat jako jedną wielką rodzinę, połączoną ponadczasowymi nićmi Miłości, Kreatywności i Połączenia. Postrzega siebie jako budowniczego mostów kulturowych poprzez sztukę, mocno wierząc, że sztuka ma moc rozbrajania, obejmowania i oświetlania, służąc jako latarnia nadziei w podzielonym świecie.

Tarshito rozpoczął swoją podróż artystyczną podróżą do Indii w 1979 roku, gdzie spotkał swojego duchowego przewodnika Osho, który ochrzcił go mianem „Tarshito”, co oznacza „poszukiwacz wewnętrznej wiedzy”.

Od tego momentu podróże po całym świecie są dla niego wzbogaceniem repertuaru artystycznego, a także pomocą w nawiązywaniu szczególnych więzi z rodzimymi rzemieślnikami.