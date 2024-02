Trzy medale naszych w Toruniu. Jedyne złoto zdobył Piotr Lisek

Za nami 68. Halowe Mistrzostwa Polski seniorów, które generalnie stały pod znakiem dominacji gwiazd reprezentacji Polski. Dla klubów z Pomorza Zachodniego występ w Toruniu zakończył się zdobyciem trzech medali – złota, srebra i brązu. W klasyfikacji województwa – Zachodniopomorskie zostało sklasyfikowane na 11. lokacie.

Najlepszy wynik osiągnął Piotr Lisek. Tyczkarz OSOT Szczecin tradycyjnie poważnie traktuje zimowy sezon startowy, startuje często, a złoto w Toruniu jest jego kolejnym krajowym sukcesem w karierze. Na MP jechał prosto z Francji, gdzie kilka dni wcześniej uczestniczył w mityngu w Roubaix i tam zajął trzecie miejsce w wynikiem 5,82 m. To był jego najlepszy wynik w sezonie. Formę potwierdził w Toruniu. 5,80 m zaliczył w pierwszej próbie i wyszedł na prowadzenie. Walka na 5,85 m była nieskuteczna. Pokonać go mógł jedynie Robert Sobera (Wrocław), który mocno naciskał i do wysokości 5,75 m był liderem. Sobera strącił poprzeczkę na 5,80 i przeniósł dwie kolejne próby na 5,85. Nie dał jednak rady i złoto przypadło Liskowski.