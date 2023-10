Trzy firmy chcą rewitalizować plac Batorego w Szczecinie

Co zmieni się na placu Batorego?

Najdroższą ofertę złożyła firma Musing Bud Sp. z o.o. ze Szczecina, to 8 293 890 zł. Druga oferta pochodzi od firmy PRO – INFRA z Jerzmanowa (7 661 586,25 zł). Trzecia i najtańsza oferta pochodzi z RSK Wolin Sławomir Zinow z Wolina. Firma wyceniła swoje usługi na 6 151 000 zł i ta kwota mieści się w szacunkach, które wynoszą 6 420 161 złotych.

To kolejne podejście do inwestycji na placu obok Czerwonego Ratusza. Na początku 2017 roku miała rozpocząć się modernizacja tego miejsca. Na placu miały powstać m.in.: podświetlana fontanna w miejscu po basenie przeciwpożarowym, nowe alejki, ławeczki i cztery place rekreacyjne (siłownie pod chmurką i place zabaw). W budżecie miasta na ten cel było przeznaczone 5 mln zł. Była dokumentacja i pozwolenia na budowę. Nic z tego nie wyszło, bo nie udało się znaleźć wykonawcy. Firmy wyżej wyceniły swoje usługi, niż szacowało to miasto.